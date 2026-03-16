PRF apreende 14 armas em ônibus na BR-364 e prende passageiro

Por News Rondonia

Publicada em 16/03/2026 às 09h30

Uma ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na apreensão de 14 armas de fogo e na prisão de um passageiro de 19 anos na tarde deste domingo (15), no km 759 da BR-364, em Porto Velho. A abordagem ocorreu no posto de fiscalização da PRF localizado próximo ao presídio federal.

Durante a fiscalização de um ônibus que passava pela rodovia, os policiais perceberam que algumas bagagens estavam lacradas e acondicionadas de forma considerada suspeita. Diante da situação, os agentes decidiram realizar uma inspeção mais detalhada nas malas.

Ao abrirem as bagagens, os policiais encontraram 14 revólveres calibre .38, todos com numeração raspada, além de carregadores, munições, celulares, documentos e outros objetos de procedência duvidosa.

O responsável pelas malas foi identificado como um jovem de 19 anos, que estava viajando como passageiro do ônibus. Ele foi preso em flagrante e conduzido ao Departamento de Flagrantes, onde deverá responder por crimes relacionados ao porte ilegal de armas de fogo.

Durante o depoimento, o suspeito afirmou aos policiais que não sabia a origem do material encontrado nas bagagens. Apesar da alegação, ele permanece à disposição da Justiça enquanto o caso segue sob investigação.

A Polícia Rodoviária Federal informou que a apreensão faz parte das ações permanentes de fiscalização nas rodovias federais, com foco no combate ao tráfico de armas e na repressão à criminalidade organizada.

Todo o material apreendido foi encaminhado para perícia, que deverá analisar as armas e demais objetos encontrados para auxiliar nas investigações.