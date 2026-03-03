PREVISÃO DO TEMPO: terça-feira (3) de muitas chuvas e trovoadas no Norte

Por Henrique Fregonasse

Publicada em 03/03/2026 às 07h50

A previsão do tempo para a Região Norte do país, nesta terça-feira (3), indica céu com muitas nuvens para quase toda a região e chuvas de diferentes intensidades para quase todos os estados ao longo do dia — à exceção de Roraima e Amapá, onde não deve chover. As precipitações devem ter maior concentração e vir acompanhadas de trovoadas no centro-sul da região a partir da tarde.

Pela manhã, a previsão é de muitas nuvens para quase toda a região — à exceção de partes de Roraima e do Amapá — e pancadas de chuva isoladas para quase toda a região — à exceção de Roraima, Amapá, noroeste do Pará e porção central do extremo-norte do Amazonas. As pancadas de chuva devem amanhecer acompanhadas de trovoadas em todo o Acre, Rondônia, Tocantins, centro-sul do Pará e sul do Amazonas.

Durante a tarde, as pancadas de chuva isoladas se mantêm sobre as mesmas áreas, enquanto as trovoadas se expandem ao centro-norte do Amazonas.

À noite, as chuvas deixam o norte do Amazonas e se mantêm com menor intensidade nas faixas centrais do Amazonas e do Pará. As pancadas de chuva com trovoadas se mantêm nas demais áreas.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo potencial de chuvas intensas para quase toda a região — à exceção de Roraima, extremo-noroeste do Pará e extremo-norte do Amazonas —, além de alerta de perigo de chuvas intensas para todo o Acre, Rondônia, Tocantins, centro-sul e nordeste do Pará e centro-sul do Amazonas.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Macapá e Rio Branco. Já a máxima pode chegar até 36°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 35% e 100%.

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).