PREVISÃO DO TEMPO: terça-feira (24) de muitas chuvas e trovoadas no Norte

Por Henrique Fregonasse

Publicada em 24/03/2026 às 07h50

A previsão do tempo para a Região Norte do país, nesta terça-feira (24), indica céu com muitas nuvens para toda a região e pancadas de chuva isoladas para quase todos os estados ao longo do dia — à exceção de Roraima —, acompanhadas de trovoadas em todos os estados.

Pela manhã, a previsão é de muitas nuvens para toda a região e pancadas de chuva isoladas para quase todos os estados — à exceção de Roraima, que deve ter possibilidade de chuvas isoladas no centro-sul. As pancadas de chuvas devem amanhecer acompanhadas de trovoadas em todo o Acre, Rondônia, Tocantins, centro-oeste e sul do Amazonas e centro-sul do Pará.

Durante a tarde, as chuvas deixam o estado de Roraima, e se intensificam acompanhadas de trovoadas no litoral do Pará e centro-norte do Amapá.

À noite, as pancadas de chuva com trovoadas tomam todo o nordeste do Pará e deixam o Amapá, que deve ficar sob chuvas intensas, mas sem trovoadas. A possibilidade de chuvas isoladas volta a tomar o centro-sul de Roraima.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo potencial de acumulado de chuvas para quase toda a região — à exceção do centro-norte de Roraima —, além de alerta de perigo de chuvas intensas para todo o Acre, norte e leste de Rondônia, todo o Tocantins, centro-sul do Pará e centro-sul e oeste do Amazonas.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22°C, em Rio Branco. Já a máxima pode chegar até 36°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).