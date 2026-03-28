PREVISÃO DO TEMPO: sábado (28) de chuvas intensas e trovoadas no Norte

Por Henrique Fregonasse

Publicada em 28/03/2026 às 08h00

A previsão do tempo para a Região Norte do país, neste sábado (28), indica céu com muitas nuvens para toda a região e pancadas de chuva isoladas para todos os estados ao longo do dia, acompanhadas de trovoadas no centro-oeste da região.

Pela manhã, a previsão é de muitas nuvens para toda a região e pancadas de chuva isoladas para quase todos os estados — à exceção de Tocantins, que deve ter possibilidade de chuvas isoladas no oeste e escapar às precipitações no centro-leste —, que devem amanhecer acompanhadas de trovoadas em todo o Acre, Rondônia, quase todo o Amazonas — à exceção do extremo-nordeste — e sudoeste do Pará.

Durante a tarde, as pancadas de chuva isoladas deixam o extremo-sudeste do Pará, que deve ficar sob chuvas menos intensas, enquanto as trovoadas se mantêm sobre as mesmas áreas.

À noite, as pancadas de chuva isoladas se mantêm sobre as mesmas áreas, mas as trovoadas tomam o centro-sul de Roraima e o centro-oeste do Pará.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo potencial de chuvas intensas para quase toda a região — à exceção do centro-sul do Tocantins —, além de alerta de perigo de chuvas intensas para todo o Acre, Rondônia, Amazonas, Amapá, Roraima e noroeste e extremo-norte do Pará.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Manaus e Rio Branco. Já a máxima pode chegar até 35°C, em Palmas. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).