PREVISÃO DO TEMPO: quinta-feira (26) de chuvas intensas e trovoadas no Norte

Por Henrique Fregonasse

Publicada em 26/03/2026 às 07h50

A previsão do tempo para a Região Norte do país, nesta quinta-feira (26), indica céu com muitas nuvens para toda a região e pancadas de chuva isoladas para todos os estados ao longo do dia, acompanhadas de trovoadas no centro-oeste da região.

Pela manhã, a previsão é de muitas nuvens para toda a região e pancadas de chuva isoladas para todos os estados, que devem amanhecer acompanhadas de trovoadas em todo o Acre, Rondônia e centro-sul e oeste do Amazonas.

Durante a tarde, a região se mantém sob pancadas de chuva isoladas, acompanhadas de trovoadas no Acre, centro-norte de Rondônia, centro-oeste do Tocantins, centro-sul do Pará e centros-sul e oeste do Amazonas. Essas condições devem se manter até a noite.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo potencial de chuvas intensas para quase toda a região — à exceção do centro-leste de Roraima, oeste do Amapá, centro-noroeste do Pará e nordeste do Amazonas —, além de alerta de perigo de chuvas intensas para todo o Acre, Rondônia, oeste do Tocantins, sudeste do Pará e oeste do Amazonas.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22°C, em Rio Branco. Já a máxima pode chegar até 36°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 98%.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).