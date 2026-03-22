PREVISÃO DO TEMPO: Norte tem chuvas intensas neste domingo (22)

Por Jullya Borges

Publicada em 22/03/2026 às 09h30

O domingo (22) será de muita instabilidade na Região Norte.

Acre e Amapá terão muitas nuvens com pancadas de chuva.

Em Roraima, há chuva isolada em Rorainópolis e Caracaraí.

No Amazonas, o tempo segue instável, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em Apuí, Novo Aripuanã e Manicoré.

No Pará, são esperadas fortes chuvas em Novo Repartimento, Marabá e Água Azul do Norte.

Já no Tocantins, há muitas nuvens com trovoadas isoladas em Lagoa da Confusão, Formoso do Araguaia e Sucupira.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Rio Branco. Já a máxima pode chegar a 36°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).