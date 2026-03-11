PREVISÃO DO TEMPO: Norte registra fortes precipitações nesta quarta-feira (11)

Por Jullya Borges / Brasil 61

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de chuvas intensas para a Região Norte nesta quarta-feira (11).

No Acre, Rondônia e Amapá, a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em diferentes áreas dos estados.

No Amazonas, a expectativa é de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas desde os municípios de São Gabriel da Cachoeira e Santa Isabel do Rio Negro, localizados no noroeste do estado, até Itamarati e Atalaia do Norte, situados no oeste amazonense.

Em Roraima, pode haver fortes chuvas no município de Rorainópolis, na região sul do estado.

Já no Pará, cidades como Vitória do Xingu, Prainha e Santarém, na região oeste paraense, devem registrar fortes precipitações.

No Tocantins, a previsão indica muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas ao longo do dia.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 24°C, em Rio Branco. Já a máxima pode chegar a 37°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 42% e 100%.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

