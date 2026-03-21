PREVISÃO DO TEMPO: Norte registra fortes chuvas neste sábado (21)

Por Jullya Borges / Brasil 61

Publicada em 21/03/2026 às 08h00

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de chuvas intensas para a Região Norte neste sábado (21).

No Acre e no Amapá, a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas.

Em Rondônia, a expectativa é de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nos municípios de São Felipe d’Oeste, Pimenta Bueno e Cacoal.

No Amazonas, são esperadas chuvas fortes em Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira.

Já em Roraima, o tempo segue com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada em Caracaraí e Rorainópolis.

No Pará, fortes chuvas são previstas em São Félix do Xingu, Novo Repartimento e Paragominas.

E em Tocantins, a expectativa é de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do dia.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Rio Branco. Já a máxima pode chegar a 36°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).