PREVISÃO DO TEMPO: Norte registra chuvas fortes nesta sexta-feira (13)

Por Jullya Borges / Brasil 61

Publicada em 13/03/2026 às 07h50

A previsão do tempo para esta sexta-feira (13) indica muita instabilidade em estados da Região Norte.

Acre, Rondônia e Tocantins registram muitas nuvens com pancadas de chuva ao longo do dia.

No Amazonas, as precipitações mais intensas devem ocorrer em municípios do sudoeste e centro do estado, como Jutaí, Alvarães e Tapauá.

Em Roraima, a expectativa é de muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada em áreas do sul do estado, como Rorainópolis e Caracaraí.

No Amapá, há previsão de muitas nuvens com pancadas de chuva em municípios do sul amapaense, como Mazagão e Vitória do Jari.

Já no Pará, pode haver muitas nuvens com pancadas de chuva em áreas do arquipélago do Marajó e nordeste paraense, como Melgaço, Portel e Moju.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Rio Branco. Já a máxima pode chegar a 37°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).