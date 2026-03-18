PREVISÃO DO TEMPO: Instabilidade prevalece na Região Norte nesta quarta-feira (18)

Por Jullya Borges / Brasil 61

Publicada em 18/03/2026 às 07h50

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de chuvas intensas para toda a Região Norte nesta quarta-feira (18).

Acre, Rondônia e Amazonas registram muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Em Roraima, a previsão é de chuva isolada no sul e centro do estado, em municípios como Rorainópolis, Caracaraí e Caroebe.

No Amapá, fortes pancadas de chuva atingem o litoral do estado, em cidades como Calçoene e Oiapoque. No Pará, a instabilidade atinge o arquipélago do Marajó e o nordeste paraense, em Curralinho, Breves e Oeiras do Pará.

No Tocantins, muitas nuvens com chuva são esperadas no sul do estado, em Lagoa da Confusão, Formoso do Araguaia e Sandolândia.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 24°C, em Rio Branco. Já a máxima pode chegar a 36°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 60% e 100%.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).