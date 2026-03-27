PREVISÃO DO TEMPO: Chuvas intensas e forte instabilidade marcam a Região Norte nesta sexta-feira (27)

Por Jullya Borges / Brasil 61

Publicada em 27/03/2026 às 07h50

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de chuvas intensas para a Região Norte nesta sexta-feira (27).

No Acre, Rondônia e Amazonas, a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas ao longo do dia.

Em Roraima, chove em Caracaraí, Caroebe e Alto Alegre, municípios das regiões sul e central do estado.

No Amapá, a chuva será intensa em Cutias, Tartarugalzinho e Ferreira Gomes, na região leste.

Já no Pará, a instabilidade é forte em Moju e Paragominas, no nordeste paraense.

No Tocantins, a chuva atinge cidades do norte ao sul do estado, como Darcinópolis, Filadélfia, Talismã e Peixe.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Rio Branco. Já a máxima pode chegar a 36°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).