PREVISÃO DO TEMPO: Chuvas intensas atingem a Região Norte nesta quarta-feira (25)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de chuvas intensas para a Região Norte nesta quarta-feira (25).
Acre, Rondônia e Amazonas têm muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.
Em Roraima, há possibilidade de chuva em Caracaraí, Rorainópolis e São Luiz.
No Amapá, chove forte no litoral. No Pará, a chuva é intensa em Marabá, São Félix do Xingu e Altamira.
Já no Tocantins, as precipitações atingem do norte ao sul, de Goiatins e Palmirante até Paranã e Talismã.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Rio Branco. Já a máxima pode chegar a 36°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
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