PREVISÃO DO TEMPO: Chuvas intensas atingem a Região Norte nesta quarta-feira (25)

Por Jullya Borges / Brasil 61

Publicada em 25/03/2026 às 07h50

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de chuvas intensas para a Região Norte nesta quarta-feira (25).

Acre, Rondônia e Amazonas têm muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Em Roraima, há possibilidade de chuva em Caracaraí, Rorainópolis e São Luiz.

No Amapá, chove forte no litoral. No Pará, a chuva é intensa em Marabá, São Félix do Xingu e Altamira.

Já no Tocantins, as precipitações atingem do norte ao sul, de Goiatins e Palmirante até Paranã e Talismã.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Rio Branco. Já a máxima pode chegar a 36°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).