PREVISÃO DO TEMPO: alerta de chuvas intensas marca o tempo na Região Norte nesta quinta-feira (19)

Por Jullya Borges

Publicada em 19/03/2026 às 08h00

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de chuvas intensas para a Região Norte nesta quinta-feira (19).

Acre, Rondônia e Tocantins terão muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas ao longo do dia. No Amazonas, a expectativa é de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em Atalaia do Norte, Jutaí e São Paulo de Olivença.

Em Roraima, o tempo fica com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada em Rorainópolis e Caracaraí. Já no Amapá, a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuva em Cutias e Porto Grande.

No Pará, a instabilidade toma conta de todo o estado, com condições favoráveis para chuva ao longo do dia.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 24°C, em Rio Branco. Já a máxima pode chegar a 36°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 60% e 100%.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).