Prefeitura realiza lançamento do cartão Vale-Feira para servidores municipais

Por Assessoria

Publicada em 31/03/2026 às 08h19

O lançamento oficial do programa será realizado no próprio dia 1º de abril (quarta-feira), às 16h, na Praça do Bairro BNH, marcando o início de mais uma importante iniciativa de valorização dos servidores e incentivo à economia local.

Durante o evento, os cartões serão entregues aos servidores no período das 16h às 18h. Além de participar da solenidade, os servidores já poderão utilizar o benefício no local, adquirindo produtos diretamente dos feirantes cadastrados.

A iniciativa fortalece o comércio local, especialmente os produtores e feirantes do município, ao mesmo tempo em que promove mais qualidade de vida aos servidores.

A Prefeitura ressalta que os servidores que não puderem comparecer no dia do lançamento poderão retirar o cartão posteriormente no setor de Recursos Humanos de sua respectiva secretaria.

A Administração Municipal reforça o convite para que todos participem desse momento e destaca seu compromisso contínuo com a valorização dos servidores e o desenvolvimento econômico de Pimenta Bueno.