Prefeitura realiza campanha de conscientização sobre a epilepsia por meio do Março Roxo

Por Assessoria

Publicada em 27/03/2026 às 15h05

Durante este mês, as equipes da Secretaria Municipal de Saúde de Jaru – Semusa, intensificam as ações de informação e orientação com o objetivo de conscientizar a população, ampliar o conhecimento sobre a epilepsia e oferecer apoio às pessoas que convivem com a condição.

A campanha também busca combater o preconceito, além de sensibilizar a sociedade sobre as causas, o tratamento e as formas corretas de agir diante de uma crise epiléptica.

De acordo com as orientações, ao presenciar uma crise epiléptica, é fundamental manter a calma, proteger a pessoa para evitar acidentes, não segurar nem tentar impedir os movimentos, colocar algo macio sob a cabeça, afastar objetos perigosos e acompanhar a pessoa até que ela recupere a consciência.

Caso a crise dure mais de cinco minutos ou aconteçam crises repetidas, é recomendado procurar atendimento médico imediatamente.