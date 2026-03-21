Prefeitura realiza açôes de conscientização em alusão ao Dia Internacional da Síndrome de Down

Por Assessoria

Publicada em 21/03/2026 às 09h15

21 de março. Uma data que pesa diferente no peito de quem acredita na força da diversidade. Tem quem olhe para a Síndrome de Down e só veja "limitação". Mas quem convive, quem educa, quem ama... vê Mariana, que chega na escola todo dia com um abraço de urso pronto para dar. Vê Lucas, que lembra do aniversário de todos e não deixa ninguém triste. Vê as cores da vida onde outros insistem em ver preto e branco.

A fita azul e amarela que se usa hoje não é apenas símbolo. É abrigo. É lembrança de que diferente não é menos. Que lento não é errado. Que o jeitinho único de cada pessoa enriquece a escola, a cidade, o mundo.

Na SEMED e na Prefeitura de Espigão d'Oeste, acredita-se que educação de verdade é aquela que vê o aluno, não a etiqueta. Que acolhe o ritmo. Que celebra cada conquista, seja ela qual for, como se fosse a primeira vez, porque é a primeira vez daquela pessoa. E isso é sagrado.

"Espalhe amor, carinho e respeito" não é apenas uma frase bonita. É compromisso institucional. É sentar do lado. É perguntar o nome. É aprender a se comunicar no jeitinho do outro. É entender que todos iguais não significa todos iguais no molde, significa iguais em dignidade, em direito, em potencial de felicidade.

O convite é simples: olhar ao redor. Ver quem ainda não foi visto de verdade. Dar espaço. Dar voz. Dar chance. O mundo não precisa de mais gente "normal". Precisa de mais gente real, diversa, acolhedora.