Prefeitura realiza a “Páscoa da Inclusão” direcionada à população PCD

Por Adaides Batista

Publicada em 31/03/2026 às 10h54

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), realiza nesta quarta-feira(1), a partir das 16h, no Parque da Cidade, o evento “Páscoa da Inclusão – Todo mundo cabe no abraço do coelho “.

A programação da Páscoa Inclusiva acontecerá entre os dias 01 e 05 de abril, sendo que o dia 01 de abril foi especialmente reservado e preparado para um momento dedicado à inclusão. Na realização do evento a Semias conta com a parceria da Empresa de Desenvolvimento Urbano de Porto Velho (Emdur) e da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel).

Nesse dia, as atividades ocorrerão das 16h às 22h e foram cuidadosamente planejadas para proporcionar um ambiente acolhedor, tranquilo e acessível para crianças com deficiência (PCD) e suas famílias. Será um dia especial, pensado com carinho para respeitar o tempo e as necessidades de cada criança, garantindo conforto e bem-estar durante toda a programação.

“O evento contará com momentos de muita brincadeira, interação e diversão, promovendo a inclusão, a alegria e o convívio social em um espaço seguro e adaptado. Mais do que uma celebração, será uma oportunidade de vivenciar a Páscoa de forma leve, afetuosa e verdadeiramente inclusiva”, informou a diretora de Inclusão da Semias, Lidiane Silva.

Léo Moraes afirmou que a “Páscoa da Inclusão” reforça o compromisso com uma cidade mais humana e acessível

O prefeito de Porto Velho destacou que a “Páscoa da Inclusão” representa mais do que um evento comemorativo, sendo um compromisso concreto com a construção de uma cidade mais humana e acessível.

“Quando a gente promove uma ação como a Páscoa da Inclusão, estamos afirmando, na prática, que Porto Velho é uma cidade que reconhece, respeita e valoriza cada pessoa na sua singularidade. Pensar um espaço adaptado, acolhedor e preparado para crianças com deficiência e suas famílias é garantir dignidade, pertencimento e participação social”, disse o prefeito Léo Moraes.

PROGRAMAÇÃO

01/04 – Dia da Inclusão

Teatro com Fantoche (16h30 - 17h30 - 21h - 21h30)

Oficina de Pintura de Ovos (16h às 22h)

Parede de Escalada (16h30 às 21h30)

Show bens animados (18h às 19h)

Caça aos Ovos/200 ovos (17h)

Espaço cenográfico da Fábrica de Chocolate c/distribuição de 1.000 caixas chocolate e foto impressa com personagens (16h às 22h)

Distribuição Gratuita de Pipoca e Algodão Doce (16h às 22h)

Espetáculo o Plano Perfeito (19h30 às 21h)

Personagens interagindo com o público (18h às 22h)