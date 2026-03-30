Prefeitura realiza 1º Festival dos Povos Indígenas nos dias 18 e 19 de abril

Por Assessoria

Publicada em 30/03/2026 às 14h59

Nossa história tem raízes que merecem ser celebradas. Nos dias 18 e 19 de abril, Espigão D’Oeste vai viver um momento especial, de união, respeito e valorização da nossa cultura. E no dia 19, celebramos o Dia dos Povos Indígenas, uma data que nos convida a reconhecer a importância, a força e a sabedoria desses povos na construção da nossa história.

O 1º Festival dos Povos Indígenas é um convite para toda a população participar, aprender e se emocionar. Vai ter cultura, tradição, apresentações e atividades que mostram de perto a riqueza dos povos indígenas, tudo preparado com muito carinho para a nossa comunidade.

Mais do que um evento, é um momento de olhar com respeito, valorizar nossas origens e fortalecer o sentimento de pertencimento de cada cidadão.

Venha viver essa experiência com a gente.

Valorizar a cultura é valorizar o nosso povo.