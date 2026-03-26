Prefeitura publica ata da reunião extraordinária da Comissão Eleitoral do CMDCA

Aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis, às 10h00min, nas dependências da Secretaria Executiva do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA do município de Rolim de Moura/RO, reuniu-se a Comissão de Análise de Documentos das Entidades, previamente designada por meio da Resolução nº 002/2026/CMDCA, com a finalidade de proceder à análise da documentação apresentada pelas entidades da sociedade civil interessadas em participar do processo eleitoral para composição do colegiado no biênio 2026/2028.
A reunião foi conduzida pela Comissão, composta pelos seguintes membros: Sra. Roseli Molina de Oliveira Vieira, representante da Sociedade Civil; Sr. Silvio Roberto Rodrigues, representante da Sociedade Civil; Sra. Gislaine Rodrigues Lima, representante da Sociedade Civil; Sra. Elizangela de Fátima Vieira Dias, Secretária Executiva do CMDCA; e Sra. Vânia Regina da Silva, representante da Secretaria Municipal de Assistência Social. Dando início aos trabalhos, foi realizada a conferência dos documentos exigidos conforme disposto no edital de convocação da eleição, sendo analisados os seguintes critérios: regularidade jurídica da entidade, comprovação de funcionamento, documentação institucional atualizada e demais requisitos previstos no edital. Fica registrado que o resultado da análise será divulgado oficialmente por meio do Diário Oficial dos Municípios, disponível no site https://www.diariomunicipal.com.br, bem como no Portal da Transparência do Município, no endereço http://transparencia.rolimdemoura.ro.gov.br/, a partir da data de publicação deste resultado. Concomitantemente, estará aberto o prazo para interposição de recursos contra o resultado apresentado, conforme previsto no edital
1. Entidades com documentação DEFERIDA:
ORDEM
NOME DA ENTIDADE
Candidato a voto
HABILITADO
01
Associação Cristã de Trabalho Voluntário – ACTV
Fabiana Renata da Silva
SIM
02
Associação de Moradores do Bairro Beira Rio
Agnaldo Pereira da Silva
SIM
03
Associação Prepararte
Amós Barros Eller
Sim
04
Associação por Amor a Rondônia – APAR
Ineide Maria Poleis
SIM
05
Centro Educacional de Rolim de Moura APAE
Elaine Kurovski Gonçalves
SIM
06
Aselci Associação semeando letras e cidadania
Leandro Pires Martins
SIM
07
Associação Beneficente Mulheres de Lenço
Edilson Francisco da Rosa Junior
SIM
08
Instituto Provida de Assistencia Social e Hospitalar
Murilo Nogueira
SIM
09
Associação de Moradores do Bairro Centenário
Luci Dalcoquio Stedile Souza
SIM
10
Açao Ecológica Guaporé –Ecoporé
Ruana Gabriela s. Ferreira de Farias
SIM
11
Associação de Artes Márcias Pequeno Dragão
Vagner Soares da Silva Noronha
SIM
12
Associação Rolim de Moura Melhor
Miqueias Miguel de Jesus Oliveira
SIM
13
Associação de Policias Penais de Rolim de Moura –AGERPROM
Antônio Carlos dos Santos
SIM
14
Ordem de Ministros Evangélicos de Rolim de Moura -OMEROM
Antonio Clêis da Rocha Silva
SIM
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, e eu Elizangela de Fatima Vieira Dias, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, segue assinada por todos os membros da Comissão.
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