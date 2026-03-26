Prefeitura publica ata da reunião extraordinária da Comissão Eleitoral do CMDCA

Por Assessoria

Publicada em 26/03/2026 às 08h50

Aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis, às 10h00min, nas dependências da Secretaria Executiva do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA do município de Rolim de Moura/RO, reuniu-se a Comissão de Análise de Documentos das Entidades, previamente designada por meio da Resolução nº 002/2026/CMDCA, com a finalidade de proceder à análise da documentação apresentada pelas entidades da sociedade civil interessadas em participar do processo eleitoral para composição do colegiado no biênio 2026/2028.

A reunião foi conduzida pela Comissão, composta pelos seguintes membros: Sra. Roseli Molina de Oliveira Vieira, representante da Sociedade Civil; Sr. Silvio Roberto Rodrigues, representante da Sociedade Civil; Sra. Gislaine Rodrigues Lima, representante da Sociedade Civil; Sra. Elizangela de Fátima Vieira Dias, Secretária Executiva do CMDCA; e Sra. Vânia Regina da Silva, representante da Secretaria Municipal de Assistência Social. Dando início aos trabalhos, foi realizada a conferência dos documentos exigidos conforme disposto no edital de convocação da eleição, sendo analisados os seguintes critérios: regularidade jurídica da entidade, comprovação de funcionamento, documentação institucional atualizada e demais requisitos previstos no edital. Fica registrado que o resultado da análise será divulgado oficialmente por meio do Diário Oficial dos Municípios, disponível no site https://www.diariomunicipal.com.br, bem como no Portal da Transparência do Município, no endereço http://transparencia.rolimdemoura.ro.gov.br/, a partir da data de publicação deste resultado. Concomitantemente, estará aberto o prazo para interposição de recursos contra o resultado apresentado, conforme previsto no edital

1. Entidades com documentação DEFERIDA: ORDEM NOME DA ENTIDADE Candidato a voto HABILITADO 01 Associação Cristã de Trabalho Voluntário – ACTV Fabiana Renata da Silva SIM 02 Associação de Moradores do Bairro Beira Rio Agnaldo Pereira da Silva SIM 03 Associação Prepararte Amós Barros Eller Sim 04 Associação por Amor a Rondônia – APAR Ineide Maria Poleis SIM 05 Centro Educacional de Rolim de Moura APAE Elaine Kurovski Gonçalves SIM 06 Aselci Associação semeando letras e cidadania Leandro Pires Martins SIM 07 Associação Beneficente Mulheres de Lenço Edilson Francisco da Rosa Junior SIM 08 Instituto Provida de Assistencia Social e Hospitalar Murilo Nogueira SIM 09 Associação de Moradores do Bairro Centenário Luci Dalcoquio Stedile Souza SIM 10 Açao Ecológica Guaporé –Ecoporé Ruana Gabriela s. Ferreira de Farias SIM 11 Associação de Artes Márcias Pequeno Dragão Vagner Soares da Silva Noronha SIM 12 Associação Rolim de Moura Melhor Miqueias Miguel de Jesus Oliveira SIM 13 Associação de Policias Penais de Rolim de Moura –AGERPROM Antônio Carlos dos Santos SIM 14 Ordem de Ministros Evangélicos de Rolim de Moura -OMEROM Antonio Clêis da Rocha Silva SIM

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, e eu Elizangela de Fatima Vieira Dias, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, segue assinada por todos os membros da Comissão.