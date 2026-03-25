Por Jhon Silva

Publicada em 25/03/2026 às 12h08

A Prefeitura de Porto Velho, movimentou mais de R$ 4 milhões e reuniu cerca de 40 mil pessoas em dois dias de programação da Tecnogame. O evento impactou diretamente a economia local, com reflexos no turismo, comércio e geração de renda.

Visitantes de cidades como Manaus, Cacoal e Presidente Médici contribuíram para o aumento da demanda na rede hoteleira e no transporte. O comércio, especialmente do segmento nerd e geek, registrou crescimento nas vendas.

Dentro do evento, pequenos empreendedores e trabalhadores informais ampliaram a renda. Barracas de alimentação e estandes comerciais mantiveram fluxo constante de público.

A comerciante Raineide Silva mencionou o resultado das vendas. “Superamos a expectativa já no primeiro dia e mantivemos o ritmo no segundo. Foi uma grande oportunidade”.

A oferta gastronômica incluiu churros, pipoca, banana frita, lanches, espetinhos, bolos, sorvetes e refeições completas, o que ampliou o consumo durante o evento.

Impacto social

A programação também incluiu ações solidárias. A parceria com o Sesc Mesa Brasil Rondônia garantiu a arrecadação de mais de 11 toneladas de alimentos para instituições sociais.

Segundo a coordenação do programa, a iniciativa ampliou o alcance social do evento ao transformar a participação do público em doações.

O secretário municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), Paulo Moraes Júnior, destacou o impacto do evento. “A Tecnogame gera oportunidades, movimenta a economia e fortalece o empreendedorismo local”.

O prefeito Léo Moraes ressaltou a capacidade do município. “Eventos desse porte impulsionam a economia e mostram que Porto Velho está preparada para receber grandes iniciativas”.