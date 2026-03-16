Prefeitura leva alunos das escolas da rede municipal para assistir espetáculo circense

Por Assessoria

Publicada em 16/03/2026 às 15h36

Hoje foi dia de muita alegria, risadas e olhos brilhando! As crianças das escolas da rede municipal de Ariquemes tiveram uma experiência inesquecível com a visita ao circo, em uma linda parceria entre a Prefeitura e o circo que está na cidade. Foi um momento especial, cheio de encanto, magia e diversão, onde nossos pequenos puderam viver a alegria do espetáculo circense, rir com os palhaços e se encantar com cada apresentação.

Ver o sorriso no rosto de cada criança nos lembra o quanto momentos simples podem se transformar em lembranças que ficam para a vida toda.

Porque investir na infância também é proporcionar cultura, lazer e experiências que fazem o coração bater mais forte.