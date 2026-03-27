Prefeitura intensifica operação tapa-buracos em diversos pontos da cidade

Por Assessoria

Publicada em 27/03/2026 às 09h07

A Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SEMOSP), segue realizando a operação tapa-buracos em diversos pontos do município, com o objetivo de melhorar as condições de tráfego e garantir mais segurança para a população.

As equipes estão atuando de forma contínua em ruas e avenidas que necessitam de manutenção, recuperando o pavimento e proporcionando mais conforto para motoristas, ciclistas e pedestres.

A ação faz parte do cronograma permanente de serviços urbanos, que busca atender as demandas da comunidade e manter a cidade mais organizada e segura.

A Prefeitura reforça que os trabalhos continuarão sendo ampliados para outras regiões, conforme planejamento técnico da SEMOSP, garantindo melhorias na mobilidade urbana e mais qualidade de vida para todos.