Prefeitura intensifica ações de infraestrutura em diversos pontos da cidade

Por Assessoria

Publicada em 21/03/2026 às 08h59

A Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SEMOSP), segue realizando importantes ações de manutenção e melhoria da infraestrutura urbana em diferentes regiões do município.

Entre os serviços executados, destaca-se a operação tapa-buracos na Avenida Estevão Correia, no bairro Liberdade, na Avenida Balbino Maciel, no bairro Santa Luzia, além de intervenções também no bairro Tamandaré, garantindo melhores condições de trafegabilidade e mais segurança para motoristas e pedestres.

A equipe da SEMOSP também realizou encascalhamento no bairro Cristo Rey, na Avenida Pimenta Bueno, contribuindo para a recuperação das vias e facilitando o deslocamento da população, especialmente em períodos chuvosos.

Além disso, seguem sendo executados serviços de troca de iluminação pública, retirada de entulhos e outras ações de manutenção urbana, reforçando o compromisso da gestão municipal com a limpeza, organização e melhoria dos espaços públicos.

As ações fazem parte de um trabalho contínuo da Prefeitura, que busca atender as demandas da população e promover mais qualidade de vida para todos os moradores de Guajará-Mirim.