Prefeitura informa que intensificando a doação de mudas de espécies nativas destinadas à recuperação de nascentes

Por Assessoria

Publicada em 28/03/2026 às 08h38

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente informa à população, especialmente aos produtores rurais, que está intensificando a doação de mudas de espécies nativas destinadas à recuperação de nascentes e de Áreas de Preservação Permanente (APP).

Atualmente, a doação padrão realizada pelo Viveiro Municipal é de até 20 mudas por visita, respeitando o limite de 5 mudas por espécie.

Com o objetivo de fortalecer as ações de recuperação ambiental no município, comunicamos que, neste período, algumas espécies terão a doação ampliada. Para essas espécies, cada produtor rural poderá retirar até 100 mudas por visita.

Essas são as espécies contempladas nesta ação:

* Boliviana (Brinco-de-índio) – Cojoba arborea

* Ipê Rosa – Handroanthus heptaphyllus

* Ipê Branco – Handroanthus roseoalbus

* Ipê Roxo – Handroanthus impetiginosus

* Orelha-de-macaco – Enterolobium schomburgkii

* Moringa – Moringa oleifera

* Jacarandá-mimoso – Jacaranda mimosifolia

* Olho-de-cabra – Ormosia arborea

* Seringueira – Hevea brasiliensis

A iniciativa visa incentivar a recomposição de áreas degradadas, a proteção dos recursos hídricos e a promoção da sustentabilidade ambiental no município.

Para mais informações, procure o Horto Municipal ou entre em contato com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Contamos com a colaboração de todos para construirmos um município mais verde e sustentável.