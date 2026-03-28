Prefeitura informa que intensificando a doação de mudas de espécies nativas destinadas à recuperação de nascentes

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente informa à população, especialmente aos produtores rurais, que está intensificando a doação de mudas de espécies nativas destinadas à recuperação de nascentes e de Áreas de Preservação Permanente (APP).
Atualmente, a doação padrão realizada pelo Viveiro Municipal é de até 20 mudas por visita, respeitando o limite de 5 mudas por espécie.
Com o objetivo de fortalecer as ações de recuperação ambiental no município, comunicamos que, neste período, algumas espécies terão a doação ampliada. Para essas espécies, cada produtor rural poderá retirar até 100 mudas por visita.
Essas são as espécies contempladas nesta ação:
* Boliviana (Brinco-de-índio) – Cojoba arborea
* Ipê Rosa – Handroanthus heptaphyllus
* Ipê Branco – Handroanthus roseoalbus
* Ipê Roxo – Handroanthus impetiginosus
* Orelha-de-macaco – Enterolobium schomburgkii
* Moringa – Moringa oleifera
* Jacarandá-mimoso – Jacaranda mimosifolia
* Olho-de-cabra – Ormosia arborea
* Seringueira – Hevea brasiliensis
A iniciativa visa incentivar a recomposição de áreas degradadas, a proteção dos recursos hídricos e a promoção da sustentabilidade ambiental no município.
Para mais informações, procure o Horto Municipal ou entre em contato com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
Contamos com a colaboração de todos para construirmos um município mais verde e sustentável.
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