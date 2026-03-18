Prefeitura informa à população mais um importante avanço na valorização dos profissionais da educação

Por Decom/PMA

Publicada em 18/03/2026 às 15h12

Após diálogo com o sindicato da categoria e representantes dos professores, foi aprovada a implantação do piso salarial do magistério, a partir do mês de maio, garantindo a correção desde o início do ano.

Além disso, a gestão municipal já está encaminhando à Câmara de Vereadores um projeto de lei que prevê a inclusão dos professores para receber o auxílio alimentação, reforçando o compromisso com a valorização da classe.

A decisão foi construída de forma conjunta, em reunião realizada com o sindicato e os profissionais da educação, demonstrando o respeito, o diálogo e a responsabilidade da administração municipal.

A Prefeitura de Ariquemes segue trabalhando com seriedade e compromisso, investindo na educação e reconhecendo o papel fundamental dos professores no desenvolvimento do município.