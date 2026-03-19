Prefeitura implementa técnicas de preservação para asfalto no período chuvoso

Por Jhon Silva

Publicada em 19/03/2026 às 11h41

Porto Velho vem adotando um método técnico na preparação das vias que vão receber pavimentação definitiva, tão logo garantindo mais resistência e durabilidade ao asfalto, inclusive durante o período chuvoso.

Na rua Pernambuco, no bairro 3 Marias, os serviços já executados fazem parte dessa estratégia. Atualmente, as equipes atuam na preparação da base, com correção do solo e imprimação da base em caráter inicial, uma fase essencial para estabilizar o terreno antes do asfalto definitivo.

O modelo leva em conta fatores como umidade, nível do lençol freático e escoamento da água da chuva, evitando problemas futuros e aumentando a vida útil do pavimento.

Segundo Thiago Cantanhede, o processo segue o planejamento

A mesma técnica foi aplicada em outras regiões, como na Estrada dos Japoneses e no Ramal Brasil, demonstrando o avanço das frentes de trabalho e a padronização dos serviços.

Após o período de estabilização e análise do solo, as vias seguem para a etapa final, com a aplicação do asfalto definitivo. Quando necessário, são realizados ajustes técnicos para garantir a qualidade da obra antes da conclusão.

Segundo o secretário municipal de Infraestrutura, Thiago Cantanhede, o processo segue o planejamento. “Estamos trabalhando com etapas que garantem um resultado final mais duradouro e seguro para a população”.

Com o avanço das obras, a expectativa é melhorar as condições de trafegabilidade e mobilidade em diferentes regiões da cidade.