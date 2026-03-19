Prefeitura garante mais R$ 3 milhões para investimentos em saúde, infraestrutura e esporte

Por Assessoria

Publicada em 19/03/2026 às 08h34

O prefeito de Jaru, Jeverson Lima, anunciou nesta semana que foram depositados na conta da Prefeitura de Jaru mais R$ 3 milhões para investimentos no município. O montante é resultado do alinhamento e da parceria com o deputado estadual Dr. Luís do Hospital.

De acordo com o prefeito, os recursos serão aplicados em áreas como saúde, infraestrutura urbana e esporte.

Do valor total, R$ 1 milhão será destinado à compra de medicamentos e equipamentos hospitalares, fortalecendo os atendimentos e a estrutura da saúde pública municipal.

Outros R$ 1,2 milhão serão investidos na construção de uma pista de caminhada na Avenida Dom Pedro, no Setor 4, atendendo à indicação da vereadora Suhelen Fernanda.

Já R$ 350 mil serão utilizados na aquisição de manilhas para a ampliação da rede de drenagem pluvial, contribuindo para melhorias na infraestrutura urbana e no escoamento das águas da chuva. A ação atende a um pedido do vereador Shimiti Patroleiro.

Além disso, R$ 600 mil serão aplicados na construção de uma quadra de grama sintética no distrito de Tarilândia, atendendo a um pedido do vereador Marcão de Tarilândia.

O prefeito Jeverson Lima destacou a importância da parceria com o parlamentar para garantir novos investimentos ao município. “Dr. Luís do Hospital é um grande parceiro da nossa gestão. Muito obrigado, deputado, por caminhar conosco nesta missão de cuidar das pessoas e da cidade. Com seriedade e compromisso, avançaremos cada vez mais”, afirmou.