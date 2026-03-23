Prefeitura fortalece rede de proteção com divulgação do Serviço de Família Acolhedora

Por Natália Pessoa

Publicada em 23/03/2026 às 10h50

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Família (Semasf), segue intensificando as ações de fortalecimento da rede de proteção à infância e adolescência no município. Na noite de terça-feira (18), a equipe do Serviço de Acolhimento Familiar realizou mais uma ação de divulgação do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora (SAF), durante reunião de pais no CMEI Edimilson da Silva Reis.

A iniciativa teve como objetivo apresentar à comunidade o funcionamento do serviço e sensibilizar famílias sobre a importância de participar dessa rede de cuidado, que atua diretamente na proteção de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

O Serviço de Acolhimento Família Acolhedora é uma política pública da Assistência Social que busca famílias dispostas a acolher, de forma temporária, crianças e adolescentes que precisaram ser afastados de seus lares por medida de proteção. Durante esse período, as famílias acolhedoras oferecem cuidado, atenção e um ambiente seguro, contribuindo para o desenvolvimento saudável dos acolhidos.

A equipe destacou que ser uma família acolhedora é um gesto de amor e solidariedade que pode transformar vidas, tanto das crianças quanto das próprias famílias envolvidas

A Prefeitura reforça que o fortalecimento dessa rede depende da participação da comunidade e segue promovendo ações de divulgação e orientação em diferentes espaços do município.

Famílias interessadas em participar do serviço podem entrar em contato pelo telefone (69) 99930-8627 ou realizar o pré-cadastro por meio de um link disponibilizado pela equipe do serviço.