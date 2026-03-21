Prefeitura firma convênio com Corpo de Bombeiros para execução do PROEBOM

Por Assessoria

Publicada em 21/03/2026 às 08h54

A Prefeitura de Rolim de Moura, por meio da Procuradoria-Geral do Município, celebrou o Termo de Convênio nº 001/2025 com o 1º Subgrupamento de Bombeiros Militar do 6º Grupamento de Bombeiros Militar, com o objetivo de executar o Programa Educacional Bombeiro Mirim (PROEBOM) no ano de 2026.

A parceria, articulada pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), visa atender aproximadamente 35 crianças e adolescentes, com idades entre 11 e 17 anos, por meio de atividades educativas voltadas à disciplina, cidadania e formação social.

Conforme o termo firmado, não haverá repasse financeiro direto entre as partes. O município ficará responsável pela aquisição dos materiais de consumo necessários para o desenvolvimento das atividades, com investimento estimado em R$ 50 mil, enquanto o Corpo de Bombeiros será responsável pela execução do programa, seguindo o plano de trabalho estabelecido.

Entre as obrigações previstas, estão o acompanhamento, a fiscalização e a avaliação das ações por parte da administração municipal, além da apresentação de relatórios e registros que comprovem a execução das atividades.

O convênio terá vigência de 12 meses, podendo ser prorrogado conforme a legislação vigente. A formalização também prevê mecanismos de controle, prestação de contas e possibilidade de alterações mediante termo aditivo, garantindo a correta execução do objeto pactuado.

A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com o desenvolvimento de políticas públicas voltadas à infância e adolescência, promovendo oportunidades de aprendizado e fortalecimento de valores essenciais à convivência em sociedade.