Prefeitura e CISAN fortalecem agroindústrias com certificação do Serviço de Inspeção Municipal

Por Assessoria

Publicada em 26/03/2026 às 14h11

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Agronegócio e Meio Ambiente (Semeagro), em parceria com o Consórcio Intermunicipal de Rondônia (CISAN Central), realizou na última semana a entrega dos Certificados de Registro no Serviço de Inspeção Municipal (SIM) para agroindústrias instaladas no município, referentes ao exercício de 2026.

Nesta etapa, receberam a certificação os empreendimentos Filé Mignon Casa de Carne, que atua no segmento de processamento de carnes, e Chácara Paraíso, voltada à produção de derivados lácteos, como queijo, requeijão e manteiga artesanal.

O Serviço de Inspeção Municipal, executado em parceria com o CISAN, é responsável pelo registro, fiscalização e orientação das agroindústrias que processam produtos de origem animal, assegurando mais qualidade, segurança alimentar e valorização da produção local.

De acordo com o secretário executivo da Semeagro, David Cortes, o certificado do SIM possui validade anual e deve ser renovado mediante avaliação técnica, procedimento que garante a continuidade do atendimento às normas higiênico-sanitárias exigidas.

Segundo ele, a integração entre assistência técnica, incentivo à produção e regularização sanitária tem fortalecido a agroindústria familiar em Jaru, promovendo geração de renda, ampliação de mercado e desenvolvimento sustentável no meio rural.