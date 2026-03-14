Prefeitura divulga errata e altera cronograma do teste seletivo simplificado Nº 01/2026 da Saúde

Por Assessoria

Publicada em 14/03/2026 às 08h47

A Prefeitura de Pimenta Bueno, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSAU) e da Comissão de Organização e Seleção do Teste Seletivo Simplificado nº 01/2026, publicou uma errata no cronograma do processo seletivo.

A alteração ocorreu devido a problemas técnicos no e-mail institucional destinado ao recebimento de recursos ([email protected]), registrados no dia 12 de março de 2026, data inicialmente prevista para interposição de recursos contra o resultado parcial.

Diante da situação, a comissão decidiu prorrogar o prazo para apresentação de recursos, garantindo que todos os candidatos tenham a oportunidade de manifestar eventuais questionamentos dentro do processo seletivo.

Novo cronograma atualizado

Publicação do edital: 25/02/2026

Período de inscrição: de 26/02/2026 (após 20h) até 04/03/2026 (23h59)

Homologação das inscrições: 10/03/2026

Divulgação do resultado parcial da análise da documentação: 11/03/2026

Prazo para recurso do resultado parcial: até 23h59 do dia 16/03/2026

Resposta aos recursos: 17/03/2026

Divulgação do resultado final: 17/03/2026

Homologação dos resultados: 17/03/2026

A Comissão Organizadora reforça que a atualização tem como objetivo assegurar transparência e igualdade de condições aos participantes do processo seletivo.