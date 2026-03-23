Prefeitura de Porto Velho institui Programa BEN+SERVIDOR para valorização dos servidores municipais

Por Secom

Publicada em 23/03/2026 às 16h23

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Administração (Semad), instituiu oficialmente o Programa de Benefícios para o Servidor Municipal – BEN+SERVIDOR, conforme estabelecido no Decreto nº 21.861, de 19 de março de 2026 . A iniciativa representa mais um importante avanço na política de valorização dos servidores públicos municipais, reforçando o compromisso da gestão com a melhoria da qualidade de vida daqueles que contribuem diariamente para o desenvolvimento da cidade.

O programa tem como objetivo principal proporcionar benefícios indiretos, por meio da concessão de descontos e condições especiais na aquisição de bens e serviços. Esses benefícios serão viabilizados por meio de parcerias firmadas entre o Município e empresas privadas, sem gerar custos ao erário, estimulando simultaneamente a economia local .

Além dos servidores ativos da Administração Direta e Indireta, o BEN+SERVIDOR também poderá contemplar aposentados, pensionistas e seus familiares, ampliando o alcance social da iniciativa e fortalecendo a rede de proteção e valorização do funcionalismo municipal .

A coordenação e execução do programa ficarão sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Administração, que também será responsável pelo credenciamento das empresas parceiras, pela gestão das ofertas disponibilizadas e pela manutenção de canais de atendimento aos usuários. O acompanhamento das ações será realizado por uma comissão técnica específica, garantindo transparência e eficiência na execução do programa .

Como parte da implementação, a Prefeitura informa que nas próximas semanas será lançado edital de credenciamento, por meio da Semad, contendo todos os detalhes e requisitos necessários para que instituições interessadas possam aderir ao programa e oferecer benefícios aos servidores municipais.

A criação do BEN+SERVIDOR reafirma a visão da Prefeitura de Porto Velho de que o servidor público é peça fundamental para o funcionamento da administração e para a prestação de serviços de qualidade à população. Ao investir em políticas que promovam bem-estar, reconhecimento e acesso a benefícios, a gestão municipal fortalece o vínculo com seus servidores e contribui para um ambiente de trabalho mais motivador e produtivo.

A Prefeitura segue trabalhando para ampliar iniciativas que valorizem o funcionalismo público, reconhecendo que cuidar do servidor é também cuidar da cidade.

Texto: Secom