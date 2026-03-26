Prefeitura de Porto Velho convoca aprovados em seleção para atuar nas escolas; chamamento busca reduzir déficit de profissionais 

Por Meiry Santos

Publicada em 26/03/2026 às 08h31

A Prefeitura de Porto Velho publicou o Edital nº 021/SEMAD/2026 e convocou candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 051/SEMAD/SEMED/2025.

A convocação, realizada por meio da Secretaria Municipal de Administração (Semad) e da Secretaria Municipal de Educação (Semed), tem como objetivo recompor o quadro de profissionais e garantir a continuidade das atividades nas escolas.

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, ressalta que a gestão trabalha com responsabilidade para garantir serviços públicos de qualidade à nossa população. “Cada ação é planejada para gerar resultados concretos e melhorar a vida das pessoas. Nosso compromisso é com uma gestão eficiente, transparente e próxima da comunidade.”

Os convocados devem comparecer em até 15 dias, a partir da publicação do edital, à Divisão de Atendimento ao Servidor (DIAS/SEMAD), na Rua Duque de Caxias, nº 186, bairro Arigolândia, das 8h às 14h, para apresentação da documentação e encaminhamento da contratação.

A medida atende à necessidade de recomposição emergencial da rede municipal de ensino. A chegada dos novos profissionais deve melhorar as condições de funcionamento das escolas e evitar prejuízos ao calendário escolar.

O secretário municipal de Educação, Giordani Lima, destacou a importância da convocação. “A medida garante o funcionamento das escolas e evita prejuízos aos alunos. Nosso compromisso é com a qualidade do ensino”, afirmou.

Além da documentação, os candidatos devem realizar exames admissionais e apresentar o Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), conforme decreto municipal. O não cumprimento das exigências no prazo resultará em desclassificação.

A lista completa dos convocados e as orientações estão disponíveis no Diário Oficial dos Municípios de Rondônia.