Prefeitura de Porto Velho arrecada mais de 11 toneladas de alimentos e mais de 15 mil caixas de chocolate e reforça solidariedade popular

Por André Oliveira

Publicada em 24/03/2026 às 08h10

O festival Tecnogame 2026, realizado em Porto Velho pela primeira vez, entrou para a história não apenas pelo grande público, mas principalmente pelo expressivo impacto social gerado. A edição deste ano consolidou a feira como um marco de solidariedade, com números que impressionam: foram arrecadadas mais de 11 toneladas de alimentos e mais de 15 mil caixas de chocolate, resultado direto do engajamento da população.

Com mais de 42 mil inscrições, o evento mostrou que vai muito além do entretenimento, mobilizando a comunidade em torno de uma causa maior: ajudar quem mais precisa. A grande participação popular foi essencial para alcançar esse volume recorde de doações, reforçando o espírito de coletividade e empatia dos visitantes.

Força Coletiva

Os alimentos arrecadados são, em sua maioria, itens não perecíveis como arroz, feijão, macarrão, óleo, leite e outros. São produtos essenciais para garantir segurança alimentar a famílias em situação de vulnerabilidade. O prefeito Léo Moraes destacou o sucesso do evento e o impacto gerado pela mobilização popular.

“O Tecnogame foi um sucesso, e a prova disso está na grande quantidade de alimentos arrecadados. Isso mostra a força da nossa população e o quanto Porto Velho é solidária. Tenho certeza que além da diversão, o evento se destacou pelo amor ao próximo com a doação de tantos produtos”, afirmou o prefeito.

Para o secretário municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), Paulo Moraes, o resultado reflete o espírito coletivo da população. “A gente vê claramente que a população tem amor ao próximo. Essas doações mostram o quanto as pessoas estão dispostas a ajudar quem mais precisa. Estou muito feliz com o festival de uma forma geral e isso deixa nosso coração quentinho de tanta alegria”, concluiu.

Transformação Social

Já a secretária-adjunta municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), Tércia Marília, explicou o destino das arrecadações. “Esses alimentos serão destinados principalmente às famílias da região do baixo Madeira, garantindo apoio direto a quem está em situação de vulnerabilidade. Pelos próximos dias, vamos organizar os alimentos e logo enviar para as famílias”, destacou.

Iniciativas como o Tecnogame demonstram como eventos podem ir além do lazer, promovendo inclusão social, solidariedade e apoio concreto às famílias. O festival, agora, se firma não apenas como um grande encontro de tecnologia e cultura, mas também como um exemplo de transformação social por meio da mobilização coletiva.

Foto: Hellon Luiz/ Secom