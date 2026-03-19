Prefeitura de Porto Velho apoia caminhada pela inclusão em Porto Velho

Por Adaides Batista

Publicada em 19/03/2026 às 12h02

O Departamento de Acessibilidade, Inclusão e Desenvolvimento Humano (DAIDH), da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), da Prefeitura de Porto Velho, firmou parceria com o grupo Tesouros 21, para a realização da “Caminhada da Conscientização sobre a Inclusão”, que acontecerá no próximo sábado, dia 21 de março, a partir das 16h, no Espaço Alternativo, em Porto Velho, em alusão ao Dia Internacional da Síndrome de Down, que é celebrado dia 21 de março.

O Tesouros 21 é um grupo atuante em Porto Velho, formado por familiares, apoiadores e pessoas engajadas na causa da Síndrome de Down, que promove ações de conscientização, inclusão e defesa dos direitos das pessoas com a trissomia do cromossomo 21, incentivando a valorização, o respeito e a participação plena na sociedade.

A Síndrome de Down (SD), ou trissomia do cromossomo 21, é uma condição humana geneticamente determinada, caracterizada como a alteração cromossômica mais comum na população e uma das principais causas de deficiência intelectual. No Brasil, a Lei nº 14.306/2022 institui o dia 21 de março como o Dia Nacional da Síndrome de Down, reforçando a importância da conscientização e da promoção dos direitos das pessoas com a síndrome.

Evento acontecerá no Espaço Alternativo, em Porto Velho

“No dia 21 de março, celebramos o amor, a inclusão e a importância de construir uma sociedade mais acolhedora para todos. Neste ano, a campanha mundial traz um tema mais que especial: ‘Xô, Solidão!’ com foco na amizade, acolhimento e inclusão. Reforçando que pessoas com Síndrome de Down precisam, acima de tudo, de oportunidades, convivência, respeito e participação ativa na sociedade. Combater a solidão, envolve ações com presença, informação, inclusão e afeto”, observou a diretora de Inclusão da Semias, Lidiane Silva.

“Esse dia é uma data especial para celebrar conquistas, promover a inclusão e ampliar a conscientização sobre os desafios enfrentados por pessoas com síndrome de Down. Mais do que uma comemoração, é um momento de reflexão e apoio às famílias, profissionais e comunidades, incentivando o acesso à informação, o respeito às diferenças e a construção de uma sociedade mais acolhedora e igualitária”, disse a presidente do grupo Tesouro 21, Helcia Ramalho.

A Prefeitura, como parceira do grupo Tesouro 21, convida você e sua família para participarem da ‘Caminhada’ em prol da conscientização e inclusão das pessoas com deficiência. O evento acontecerá no Espaço Alternativo, em Porto Velho. “Vamos juntos levantar essa bandeira, espalhar conscientização e mostrar que ninguém deve caminhar sozinho”, destacou a diretora do Departamento de Inclusão da Semias.