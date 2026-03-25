Prefeitura de Porto Velho alerta para furto de fios elétricos que compromete aulas

Por Meiry Santos

Publicada em 25/03/2026 às 16h26

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) informa e lamenta o furto de fios elétricos ocorrido neste último final de semana na Escola Municipal Cosme e Damião.

A ação criminosa comprometeu a rede elétrica de seis salas de aula, além de causar danos à estrutura física da unidade, como a retirada de telhas e a subtração completa da fiação, incluindo as centrais, conforme verificado pela equipe técnica de manutenção.

SUSPENSÃO DE AULAS

Diante da situação, a Semed comunica que:

As aulas na unidade estão suspensas a partir desta data;

A suspensão permanecerá até que o fornecimento de energia seja restabelecido e a segurança da comunidade escolar seja garantida;

A Secretaria já está adotando as medidas necessárias para a reposição emergencial dos materiais e execução dos reparos.

A Semed reforça seu repúdio a esse tipo de crime, que afeta diretamente o calendário escolar, o aprendizado dos alunos e o trabalho dos profissionais da educação. A pasta trabalha para garantir o retorno das atividades o mais breve possível.

A Secretaria Municipal de Educação agradece a compreensão dos pais e responsáveis e permanece à disposição para esclarecimentos.