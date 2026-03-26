Prefeitura de Ji-Paraná realiza monitoramento das unidades da rede socioassistencial

Por Natália Pessoa

Publicada em 26/03/2026 às 09h05

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Família (Semasf), iniciou uma série de visitas de monitoramento nas unidades que compõem a rede socioassistencial do município. A ação é conduzida pela equipe da Vigilância Socioassistencial e tem como objetivo acompanhar de perto a execução dos serviços, além de garantir o suporte técnico necessário às equipes que atuam diretamente no atendimento à população.

De acordo com a secretaria, o acompanhamento permite avaliar o funcionamento das unidades, identificar demandas e fortalecer a organização dos serviços ofertados à comunidade. Até o momento, as visitas realizadas apontam um cenário positivo, com os setores avaliados desenvolvendo suas atividades em conformidade com as normas e operando de forma estratégica, considerando as particularidades de cada território atendido.

A iniciativa também busca assegurar que os serviços socioassistenciais estejam alinhados às necessidades reais das famílias e usuários atendidos, garantindo que o atendimento prestado vá além dos procedimentos administrativos e esteja efetivamente voltado à realidade das comunidades.

O cronograma de monitoramento seguirá ao longo das próximas semanas, contemplando outras unidades da rede socioassistencial. A ação reforça o compromisso da Prefeitura de Ji-Paraná com a transparência, a qualificação dos serviços públicos e o fortalecimento das políticas de assistência social no município.