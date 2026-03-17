Prefeitura de Ji-Paraná lança campanha “Declare Seu Amor 2026” e reforça incentivo a projetos sociais

Por Natália Pessoa

Publicada em 17/03/2026 às 14h23

A Prefeitura de Ji-Paraná realizou, na noite desta segunda-feira (16), o lançamento da campanha “Declare Seu Amor 2026”, iniciativa que incentiva a destinação de parte do Imposto de Renda para os fundos municipais que atendem crianças, adolescentes e pessoas idosas.

A ação é promovida em parceria com o Tribunal de Justiça de Rondônia e tem como objetivo fortalecer os conselhos municipais e ampliar os investimentos em projetos sociais no próprio município.

O evento contou com a presença do prefeito Affonso Cândido (PL), da vice-prefeita Marley Muniz (PL), do presidente da Câmara Municipal, Marcelo Lemos (Republicanos), do deputado estadual Laerte Gomes (PSD), da juíza Ana Valéria, do desembargador Isaías Fonseca, além de representantes dos conselhos municipais e demais autoridades.

Durante o lançamento, foi destacado o impacto direto da campanha no município. Em 2025, Ji-Paraná arrecadou R$ 214 mil por meio da destinação do Imposto de Renda, com a participação de 139 contribuintes. Os recursos são aplicados em projetos que beneficiam diretamente crianças, adolescentes e a população idosa.

A presidente do Conselho da Pessoa Idosa, Maria José, e a representante do Conselho da Criança e do Adolescente, dra. Sirlene Muniz, reforçaram a importância da adesão dos contribuintes, destacando que os valores permanecem no município e fortalecem as ações sociais.

O prefeito Affonso Cândido destacou o papel da gestão municipal na mobilização da campanha e no incentivo à participação da população.

“Esse é um recurso que não sai do bolso do contribuinte, mas que faz uma diferença enorme na vida de quem mais precisa. Nosso papel é justamente mobilizar, informar e garantir que cada vez mais pessoas participem dessa iniciativa”, afirmou.

A campanha permite que contribuintes que realizam a declaração completa do Imposto de Renda destinem até 6% do imposto devido, sendo 3% para o Fundo da Criança e do Adolescente e 3% para o Fundo da Pessoa Idosa, sem custos adicionais.

Ji-Paraná possui potencial para ampliar significativamente essa arrecadação, fortalecendo ainda mais os projetos sociais desenvolvidos no município.

A Prefeitura reforça o compromisso com o desenvolvimento social e segue apoiando iniciativas que promovam mais qualidade de vida, proteção e oportunidades para a população.

Texto: Natália Pessoa