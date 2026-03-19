Prefeitura de Ji-Paraná lança a campanha “Declare Seu Amor 2026”

A iniciativa que incentiva a destinação de parte do Imposto de Renda para fortalecer projetos sociais que atendem crianças, adolescentes e pessoas idosas aqui no nosso município.
A ação é realizada em parceria com o Tribunal de Justiça de Rondônia e tem como objetivo fortalecer os conselhos municipais e ampliar os investimentos em ações sociais que fazem diferença na vida de quem mais precisa.
E o melhor: esse recurso não sai do bolso do contribuinte.
Quem faz a declaração no modelo completo pode destinar até 6% do imposto devido, sendo:
3% para o Fundo da Criança e do Adolescente
3% para o Fundo da Pessoa Idosa
É simples. É legal. E fica em Ji-Paraná.
Declare. Destine. Transforme.
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