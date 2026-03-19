Prefeitura de Ji-Paraná lança a campanha “Declare Seu Amor 2026”

Por Assessoria

Publicada em 19/03/2026 às 15h05

A iniciativa que incentiva a destinação de parte do Imposto de Renda para fortalecer projetos sociais que atendem crianças, adolescentes e pessoas idosas aqui no nosso município.

A ação é realizada em parceria com o Tribunal de Justiça de Rondônia e tem como objetivo fortalecer os conselhos municipais e ampliar os investimentos em ações sociais que fazem diferença na vida de quem mais precisa.

E o melhor: esse recurso não sai do bolso do contribuinte.

Quem faz a declaração no modelo completo pode destinar até 6% do imposto devido, sendo:

3% para o Fundo da Criança e do Adolescente

3% para o Fundo da Pessoa Idosa

É simples. É legal. E fica em Ji-Paraná.

Declare. Destine. Transforme.