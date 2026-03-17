Prefeitura de Ji-Paraná divulga o calendário de atendimentos da Unidade Móvel Odontológica

Por Assessoria

Publicada em 17/03/2026 às 09h32

Saúde bucal mais perto de você! Eu divulguei o calendário de atendimentos da Unidade Móvel Odontológica, que vai percorrer bairros de Ji-Paraná levando atendimento odontológico direto na comunidade, facilitando o acesso e o cuidado com a saúde.

Serviços oferecidos:

• Restauração (obturação)

• Extração simples

• Raspagem, limpeza

• Atendimentos de urgência

• Encaminhamentos para o CEO quando necessário (cirurgias, atendimento a gestantes e outros casos mais complexos)

Horário: das 8h às 13h (conforme capacidade diária da equipe)

Chegue cedo para garantir o atendimento.

BNH/CEDEL:

23 a 27 de março;

13 a 17 de abril;

20 a 24 de abril.

Bairro JK (atrás da UBS Juscelino Cardoso):

11 a 15 de maio;

18 a 22 de maio;

25 a 29 de maio.

Essa ação integra as estratégias da Semusa para fortalecer a atenção básica e ampliar o acesso aos serviços de saúde bucal em Ji-Paraná.