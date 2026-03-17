Prefeitura de Ji-Paraná divulga o calendário de atendimentos da Unidade Móvel Odontológica

Saúde bucal mais perto de você! Eu divulguei o calendário de atendimentos da Unidade Móvel Odontológica, que vai percorrer bairros de Ji-Paraná levando atendimento odontológico direto na comunidade, facilitando o acesso e o cuidado com a saúde.
Serviços oferecidos:
• Restauração (obturação)
• Extração simples
• Raspagem, limpeza
• Atendimentos de urgência
• Encaminhamentos para o CEO quando necessário (cirurgias, atendimento a gestantes e outros casos mais complexos)
Horário: das 8h às 13h (conforme capacidade diária da equipe)
Chegue cedo para garantir o atendimento.
BNH/CEDEL:
23 a 27 de março;
13 a 17 de abril;
20 a 24 de abril.
Bairro JK (atrás da UBS Juscelino Cardoso):
11 a 15 de maio;
18 a 22 de maio;
25 a 29 de maio.
Essa ação integra as estratégias da Semusa para fortalecer a atenção básica e ampliar o acesso aos serviços de saúde bucal em Ji-Paraná.
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