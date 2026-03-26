Prefeitura de Jaru libera novas vagas para triagem de catarata; ação acontece nos dias 01 e 02 de abril na Unidade de Saúde Carlos Chagas

Por Assessoria

Publicada em 26/03/2026 às 17h01

As avaliações acontecerão nos dias 1º e 2 de abril, na Unidade de Saúde Carlos Chagas, das 17h às 21h, por ordem de chegada.

Podem realizar a triagem pessoas que apresentem sintomas como visão embaçada, manchas ou pontos escuros na visão, além de troca frequente do grau dos óculos sem melhora na qualidade visual.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Jaíne Barboza, após a consulta, os pacientes receberão todas as orientações necessárias sobre as próximas etapas do atendimento. Caso seja confirmada a necessidade de cirurgia, a equipe realizará o agendamento, e todo o procedimento será custeado pela rede municipal de saúde.