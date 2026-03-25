Prefeitura de Jaru convoca aprovados para os cargos de motorista de veículos pesados, vigilante e zelador

Por Assessoria

Publicada em 25/03/2026 às 14h20

A Prefeitura de Jaru publicou, na edição suplementar do Diário Oficial da última terça-feira, 24, a convocação dos candidatos aprovados no processo seletivo simplificado para contratação temporária nos cargos de motorista de veículos pesados, vigilante e zelador.

Os convocados devem se apresentar no prazo máximo de três dias úteis, contados a partir da data oficial da convocação.

A entrega da documentação deverá ser feita exclusivamente por meio digital, através do peticionamento eletrônico, conforme estabelecido no edital de convocação.

Confira os editais:

Edital de Convocação – Motorista de Veículo Pesado:

https://transparencia.jaru.ro. gov.br/.../2026/10/38645...

Edital de Convocação – Zelador e Vigilante: https://transparencia.jaru.ro. gov.br/.../2026/10/38644...