Prefeitura de Jaru convoca aprovados para os cargos de motorista de veículos pesados, vigilante e zelador

A Prefeitura de Jaru publicou, na edição suplementar do Diário Oficial da última terça-feira, 24, a convocação dos candidatos aprovados no processo seletivo simplificado para contratação temporária nos cargos de motorista de veículos pesados, vigilante e zelador.
Os convocados devem se apresentar no prazo máximo de três dias úteis, contados a partir da data oficial da convocação.
A entrega da documentação deverá ser feita exclusivamente por meio digital, através do peticionamento eletrônico, conforme estabelecido no edital de convocação.
Confira os editais:
Edital de Convocação – Motorista de Veículo Pesado:
https://transparencia.jaru.ro.
Edital de Convocação – Zelador e Vigilante: https://transparencia.jaru.ro.
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