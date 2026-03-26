Prefeitura de Ariquemes abre inscrições para o programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar

Por Assessoria

Publicada em 26/03/2026 às 14h48

A Prefeitura de Ariquemes está com inscrições abertas para o programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar na modalidade Compra e Doação Simultânea

Local das inscrições:

Banco de Alimentos (ao lado da Feira do Produtor Rural)

Horário:

Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30

Prazo:

Inscrições presenciais até 13/04/2026

Edital 001/2026 – PMAAAF Ariquemes

Dispensa de procedimento licitatório

Confira todos os detalhes no site:

ariquemes.ro.gov.br

Uma oportunidade de fortalecer a agricultura familiar e contribuir com quem mais precisa!