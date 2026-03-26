Prefeitura de Ariquemes abre inscrições para o programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar

A Prefeitura de Ariquemes está com inscrições abertas para o programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar na modalidade Compra e Doação Simultânea
Local das inscrições:
Banco de Alimentos (ao lado da Feira do Produtor Rural)
Horário:
Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30
Prazo:
Inscrições presenciais até 13/04/2026
Edital 001/2026 – PMAAAF Ariquemes
Dispensa de procedimento licitatório
Confira todos os detalhes no site:
Uma oportunidade de fortalecer a agricultura familiar e contribuir com quem mais precisa!
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