Prefeitura cria equipe própria para manutenção dos pátios das UBS e avança na revitalização das unidades de saúde

Por Natália Pessoa

Publicada em 14/03/2026 às 08h39

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) e do Departamento de Atenção Básica (DAB), iniciou um novo serviço voltado à manutenção dos espaços externos das Unidades Básicas de Saúde (UBS). A partir de agora, o município passa a contar com uma equipe própria para a manutenção dos pátios das unidades, iniciativa que busca garantir mais agilidade e melhor organização desses espaços.

A equipe começou a atuar nesta semana e é composta por três profissionais, responsáveis pela execução dos serviços conforme as prioridades estabelecidas pelo Departamento de Atenção Básica. Sempre que houver necessidade, os diretores das unidades poderão sinalizar a demanda ao DAB, que fará o encaminhamento da equipe para a realização da manutenção.

De acordo com a gestão municipal, a criação da equipe própria representa um avanço importante na organização da rede de Atenção Básica. Antes, esse tipo de serviço dependia da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), sendo necessário encaminhar ofícios solicitando a limpeza e manutenção dos pátios das unidades. No entanto, devido à grande extensão territorial do município e ao volume de demandas existentes, nem sempre era possível atender todas as solicitações com a rapidez necessária.

Com a nova equipe dedicada exclusivamente a essa atividade, o atendimento tende a ocorrer de forma mais eficiente, permitindo que as unidades permaneçam mais limpas, organizadas e adequadas tanto para o atendimento da população quanto para as condições de trabalho das equipes de saúde.

A iniciativa foi idealizada pelo prefeito Affonso Cândido (PL), como parte das estratégias voltadas ao fortalecimento e à melhoria da estrutura da Atenção Básica no município.

Além da manutenção dos pátios, a Prefeitura também vem avançando na revitalização das fachadas das Unidades Básicas de Saúde. Já passaram por pintura as unidades UBS 2 de Abril, UBS Primavera e UBS Nova Londrina.

Outras unidades também estão programadas para receber melhorias, entre elas UBS Dom Bosco, UBS Juscelino, UBS KM 5 e UBS São Francisco.

As ações fazem parte do trabalho da gestão municipal para promover melhorias contínuas na rede de saúde, garantindo ambientes mais adequados, organizados e acolhedores para a população que busca atendimento nas unidades.