Prefeitura convoca monitores educacionais aprovados em processo seletivo

Por Assessoria

Publicada em 24/03/2026 às 08h54

A Prefeitura de Jaru publicou, na edição suplementar do Diário Oficial da última segunda-feira (23), a convocação de 13 monitores educacionais aprovados no Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária.

Os candidatos convocados devem se apresentar no prazo máximo de três dias úteis, contados a partir da data de publicação do edital de convocação.

A entrega da documentação deverá ser realizada exclusivamente por meio de peticionamento eletrônico, com o envio de todos os documentos exigidos em edital.

Para o credenciamento, o candidato deverá encaminhar, em arquivo PDF, o Termo de Concordância e Veracidade, disponível em anexo no edital devidamente preenchido e assinado, acompanhado dos demais documentos necessários para WhatsApp oficial da Prefeitura de Jaru sob o número (69) 9 9946-1539, solicitando, por mensagem de áudio, a efetivação do credenciamento.