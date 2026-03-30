Prefeitura atende produtor rural com transporte de mudas de cacau clonal pelo Programa Campo Produtivo

Por Assessoria

Publicada em 30/03/2026 às 09h22

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Agronegócio e Meio Ambiente (SEMEAGRO), segue fortalecendo a agricultura familiar através do programa Campo Produtivo.

A iniciativa tem como objetivo oferecer suporte aos produtores rurais com serviços como transporte, preparo de solo e assistência técnica, contribuindo para o aumento da produtividade, geração de renda e melhoria da qualidade de vida no campo.

O Programa Campo Produtivo tem como objetivo oferecer suporte aos produtores rurais por meio de serviços como transporte, preparo de solo e assistência técnica, contribuindo para o aumento da produtividade, geração de renda e melhoria da qualidade de vida no campo.

Na última a semana, o beneficiado com o programa foi o produtor rural Quitério José da Silva, morador da linha 629, Km 85 que contou com o reforço da Prefeitura para o transporte de cerca 1.200 mudas de cacau clonal, que serão plantadas em uma área de 3,5 alqueires.

O secretário da Semeagro Cleverson Barbosa, a ação integra o plano de trabalho da Prefeitura de Jaru voltadas ao incentivo da diversificação da produção agrícola no município. “É uma determinação do prefeito Jeverson Lima, trabalhar para o desenvolvimento rural sustentável com apoio contínuo ao produtor rural”, disse.