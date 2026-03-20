Prefeitura alerta sobre tentativa de golpe envolvendo pré-selecionados do Minha Casa, Minha Vida

Por Assessoria

Publicada em 20/03/2026 às 08h28

A Prefeitura de Rolim de Moura emite nota de esclarecimento à população, em especial às famílias pré-selecionadas do Residencial Rolim Melhor, do programa Minha Casa, Minha Vida, sobre a atuação de golpistas que estão tentando aplicar fraudes no município.

De acordo com informações recebidas, criminosos estão entrando em contato por telefone com famílias pré-selecionados, solicitando o pagamento de boletos no valor de R$ 229, sob a falsa alegação de que a quantia seria necessária para dar continuidade aos trâmites de documentação do imóvel.

Diante da situação, algumas famílias procuraram o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) para verificar a veracidade das informações, demonstrando atenção e cautela diante da tentativa de golpe.

A Prefeitura esclarece que não há cobrança de qualquer taxa ou valor para participação, aprovação ou andamento do processo.

O município reforça que nenhum servidor, órgão público ou instituição parceira está autorizado a solicitar pagamentos para liberação de benefícios habitacionais.

A orientação é para que as famílias fiquem atentas e não realizem qualquer tipo de pagamento, além de não fornecerem dados pessoais a desconhecidos. Em caso de dúvida, a recomendação é procurar diretamente o CRAS ou os canais oficiais da Prefeitura.

A Prefeitura de Rolim de Moura também destaca a importância de buscar informações apenas em fontes oficiais e reforça que os critérios para contemplação no programa seguem regras estabelecidas pelo Governo Federal, como renda familiar dentro dos limites do programa, inscrição e atualização no Cadastro Único (CadÚnico) e enquadramento nas diretrizes habitacionais vigentes.

Casos suspeitos podem ser denunciados às autoridades competentes, contribuindo para evitar prejuízos e proteger outras famílias.