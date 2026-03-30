Prefeitura abre processo seletivo para contratação Assistente Social e Psicólogo

Por Assessoria

Publicada em 30/03/2026 às 14h32

A Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, publicou o edital do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2026/Semas, destinado à contratação temporária de profissionais para as áreas de assistência social e psicologia. O certame oferece quatro vagas para Assistente Social e uma vaga para Psicólogo.

O objetivo da seleção é viabilizar a implantação e o funcionamento do CRAS 2, que será instalado no bairro Alto Alegre. Além disso, os novos profissionais atuarão na reestruturação da rede de proteção social do município, que engloba unidades como a Casa da Família, o CREAS, o programa Preservando a Família e as Unidades de Acolhimento.

O período de inscrições tem início no dia 30 de março e seguirá até o dia 13 de abril. O procedimento é gratuito e deve ser realizado exclusivamente de forma online, por meio dos links oficiais de cada cargo:

Assistente Social: https://forms.gle/STbftH7BBjKAtLCR6

Psicólogo: https://forms.gle/yVcCPDvUzp7ots5D8

Para ambas as funções, o salário base é de R$ 3.223,00. Com a somatória do adicional de insalubridade e do auxílio-alimentação, o vencimento total chega a R$ 3.991,40.

As jornadas de trabalho variam conforme a categoria profissional e será de 30 horas semanais para Assistente Social e de 40 horas semanais para Psicólogo. O prazo do contrato será de dois anos, podendo ser prorrogável por mais dois.

O edital completo do Processo Seletivo Simplificado da Semas pode ser acessado no link: https://vilhena.ro.gov.br/concurso/