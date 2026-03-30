Prefeitura abre inscrições gratuita para o curso de Brigadista Civil Florestal

Por Assessoria

Publicada em 30/03/2026 às 09h11

Nossa floresta tem história. E você pode ser parte dela. Espigão D'Oeste não é só um lugar no mapa. É casa de castanheiras centenárias, de rios que contam histórias, de bichos que merecem nosso cuidado. É o Roosevelt, o Riozinho, o 14 de Abril correndo livres. É o mogno, o cedro, a arara, a jaguatirica.

E quando a seca chega, entre maio e agosto, o risco de incêndio ameaça tudo isso.

Mas tem gente disposta a fazer diferença. Tem gente como você.

Por isso o Corpo de Bombeiros e a Prefeitura estão juntos nesse curso. Para formar pessoas capacitadas, preparadas, comprometidas. Pessoas que vão estar na linha de frente quando a floresta precisar.

De 13 a 17 de abril, você pode ser uma dessas pessoas.

40 horas que mudam vidas. 40 horas que protegem futuros.

Você topa esse desafio?

Inscrições gratuitas no site da Prefeitura - > www.espigaodooeste.ro.gov.br

Maiores de 18 anos.