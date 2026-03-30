Prefeitura abre inscrições gratuita para o curso de Brigadista Civil Florestal

Nossa floresta tem história. E você pode ser parte dela. Espigão D'Oeste não é só um lugar no mapa. É casa de castanheiras centenárias, de rios que contam histórias, de bichos que merecem nosso cuidado. É o Roosevelt, o Riozinho, o 14 de Abril correndo livres. É o mogno, o cedro, a arara, a jaguatirica.
E quando a seca chega, entre maio e agosto, o risco de incêndio ameaça tudo isso.
Mas tem gente disposta a fazer diferença. Tem gente como você.
Por isso o Corpo de Bombeiros e a Prefeitura estão juntos nesse curso. Para formar pessoas capacitadas, preparadas, comprometidas. Pessoas que vão estar na linha de frente quando a floresta precisar.
De 13 a 17 de abril, você pode ser uma dessas pessoas.
40 horas que mudam vidas. 40 horas que protegem futuros.
Você topa esse desafio?
Inscrições gratuitas no site da Prefeitura - > www.espigaodooeste.ro.gov.br
Maiores de 18 anos.
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