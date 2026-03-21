Prefeitura abre Chamada Pública para aquisição de produtos da Agricultura Familiar destinados a merenda escolar

Por Assessoria

Publicada em 21/03/2026 às 08h28

A Prefeitura de Jaru abriu, nesta semana, a Chamada Pública para aquisição de produtos da Agricultura Familiar com o objetivo de atender à alimentação escolar da rede municipal de ensino.

Entre os produtos relacionados para aquisição estão: abóbora, abobrinha, alface, banana, banana-da-terra, batata-doce, couve, cheiro-verde, inhame, iogurte de frutas, laranja, leite, mamão, mandioca, melancia, tangerina, milho-verde e polpa de frutas.

Os interessados deverão apresentar a documentação para habilitação, conforme previsto no edital, até o dia 02 de abril de 2026, na sede da Secretaria Municipal de Educação, em horário de expediente, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.

A entrega dos projetos de venda será realizada no auditório da Escola Municipal Maria de Lourdes, localizado na Rua Raimundo Barreto, nº 863, Setor 07, às 14h, no dia 06 de abril.

CONFIRA O EDITAL NA ÍNTEGRA: https://jaru.ro.gov. br/media-wp/2026/03/EDITAL- CHAMADA-PUBLICA-.pdf